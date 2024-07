La “Notte Gialla” Campagna Amica conquista Olbia

Successo per la campagna di Coldiretti a Olbia.

Il giallo di Coldiretti – Campagna Amica Nord Sardegna ha illuminato il cielo notturno di Olbia. Una domenica sera sotto le stelle all’insegna dei prodotti del territorio. La fortunata occasione è stata rappresentata dalla Notte Gialla di Coldiretti “Campagna Amica sotto le stelle”, l’evento andato in scena grazie alla collaborazione con l’amministrazione Comunale di Olbia e l’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna di Olbia e Campagna Amica.

A fare da cornice all’appuntamento allestito nel molo Brin, in piazza Eleonora di Gallura, è stato il 1° Festival Internazionale del Folclore che ha portato centinaia di visitatori a stretto contatto con le bellezze e prelibatezze del territorio.

Un altro bel momento di condivisione per celebrare i prodotti tipici e il mondo agricolo locale, grazie alla fortunata e proficua collaborazione con il Comune di Olbia e il sindaco, Settimo Nizzi, con l’assessora dell’Istruzione e vice sindaca, Sabrina Serra – sottolinea Coldiretti Nord Sardegna – che ha permesso di avvicinare turisti e cittadini al fianco degli agricoltori e aziende agricole Coldiretti Campagna Amica che hanno potuto mettere in vetrina l’importanza dei prodotti della terra, genuini e di qualità oltre che di filiera corta. Un’ennesima occasione per offrire ai visitatori l’opportunità di conoscere le specialità locali come i prodotti freschi del territorio – conclude Coldiretti Nord Sardegna – incentivando le filiere corte nel ciclo delle stagioni rispettando le tradizioni gastronomiche locali.

