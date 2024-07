Catamarano in fiamme a Porto Ottiolu, paura tra i bagnanti – VIDEO

Ecco le immagini di un catamarano in fiamme nel mare di Porto Ottiolu

Prima un po’ di fumo poi le fiamme alte davanti alla spiaggia di Porto Ottiolu, momenti di paura per un incendio a bordo di un catamarano. In pochi attimi dall’imbarcazione si è alzata una grossa colonna di fumo nero, visibile da chilometri. Da altre zone della costa c’era chi pensava all’ennesimo dei tremendi incendi che stanno devastando le campagne della Sardegna in questi giorni. Invece no, stavolta le fiamme erano in mezzo al mare.

Momenti di apprensione tra i tanti bagnanti che hanno assistito alla scena e temevano che col fuoco potesse arrivare un’esplosione. Tutti spettatori col telefonino in mano, mentre qualcuno vendeva andare in fumo il suo catamarano.

Le immagini del catamarano in fiamme:

