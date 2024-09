Sul Filo del Discorso, Salvo Barone presenta il suo nuovo libro

Oggi alle ore 17:30, la Biblioteca Civica Simpliciana ospiterà un evento di grande interesse per gli amanti della letteratura e del giallo: Salvo Barone presenterà il suo nuovo romanzo, L’uomo senza una scarpa, nella Sala Alfonso De Roberto. L’incontro, inserito all’interno della rassegna letteraria “Sul filo del discorso”, vedrà la partecipazione di Roberto Putzu, che dialogherà con l’autore sui temi del libro e sulle sfide del genere poliziesco.

L’uomo senza una scarpa

Il nuovo romanzo di Barone, già noto al pubblico per le sue storie noir, promette di catturare l’attenzione grazie a una trama avvincente che si snoda in un contesto metropolitano. Ambientato a Milano, L’uomo senza una scarpa parte da un omicidio apparentemente banale: un cadavere ritrovato nel cortile di un condominio borghese. Quello che potrebbe sembrare un caso semplice si trasforma in un’indagine complessa, che porterà il commissario Biondo e la sua squadra a scontrarsi con testimoni riluttanti, un misterioso condomino irreperibile e una scarpa mancante che potrebbe rivelarsi la chiave del caso.

A rendere ancora più intricata la vicenda sono le sfide personali del commissario Biondo, un uomo in piena crisi esistenziale e sentimentale, distratto e svogliato nel suo lavoro. Sarà quindi l’ispettore Gigio Martinoia, prossimo alla pensione, a prendere in mano le redini dell’indagine, affiancato dall’agente Giusy Garofalo, una giovane poliziotta italiana di origini etiopi. Insieme dovranno ricostruire gli spostamenti dei sospettati, verificare alibi e scoprire le verità nascoste dietro false piste e legami segreti.

Salvo Barone, noto per il suo stile coinvolgente e i personaggi ben delineati, propone ancora una volta una riflessione sulle complessità dell’animo umano e sul labile confine tra colpa e innocenza. Attraverso i suoi protagonisti, Barone esplora temi profondi, come la crisi personale del commissario e le tensioni latenti nei rapporti sociali. L’evento si preannuncia come un’occasione unica per conoscere da vicino l’autore e scoprire i retroscena della sua ultima opera, ma anche per riflettere sul genere giallo come specchio della società contemporanea.

La rassegna “Sul filo del discorso” continua così a portare nella città di Olbia grandi nomi della narrativa contemporanea, offrendo al pubblico la possibilità di partecipare a dibattiti e confronti su temi di attualità e letteratura. L’incontro è aperto a tutti gli interessati e l’ingresso è gratuito.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui