L’incidente nel tunnel di Olbia.

Un incidente tra due auto nel sottopasso di Olbia in direzione aeroporto ha mandato in tilt, questo pomeriggio, il traffico cittadino, causando diversi rallentamenti tra le sopraelevate e la zona del porto. Fortunatamente l’incidente ha avuto conseguenze lievi per gli occupanti dei veicoli e si è risolto con l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

Gli occupanti dei veicolo, due coniugi nella prima vettura e una famiglia con due bambini nella seconda auto, sono stati, comunque, trasportati all’ospedale di Olbia per accertamenti. La strada è rimasta chiusa sino alla fine delle operazioni di bonifica. Non sono mancati, però, i disagi alla viabilità, con le auto che sono rimaste per minuti incolonnate sotto il sole nelle principali vie d’accesso di Olbia. La situazione è andata progressivamente risolvendosi in serata.

