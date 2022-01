Le code per il tampone a Olbia.

Ancora code e disagi per fare il tampone a Olbia. La corsa al test per il coronavirus era già cominciata venerdì scorso, per consentire a chi non si è vaccinato di ricevere il green pass e prendere parte ai festeggiamenti di Capodanno.

Traffico anche davanti al Mater Olbia, già dalle prime luci mattino, preso d’assalto dagli automobilisti per accaparrarsi la certificazione verde con il test molecolare, come reazione alle ultime restrizioni imposte dal Governo per poter consumare all’interno dei bar e ristoranti. Tanti anche gli abitanti dei comuni vicini tra quelli che, non trovando più tamponi disponibili nelle farmacie, si sono recati in città.

In tutta la Gallura, dai giorni scorsi, sono state prese d’assalto le farmacie, dove il culmine è stato raggiunto durante l’antivigilia e la vigilia di Capodanno. Intanto, in tutta la Sardegna, secondo l’ultimo bollettino, si è registrata un’impennata di casi, con 675 nuovi casi positivi, su 5538 tamponi processati fra molecolari e antigenici.