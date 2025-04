Tango ”diventa” sindaco di Olbia contro gli islamici: la bufala sui social

La fake news che coinvolge Antonio Tango Dessì.

Una bufala del 2017 indica Antonio “Tango” Dessì come sindaco di Olbia che si oppone ai profughi islamici che vogliono abolire il consumo di carne di maiale. Una fake news che in poco tempo è stata ricondivisa ed è tornata diventata virale, con critiche all’olbiese, che è conosciuto in città come il “sindaco dei poveri”, per il suo impegno quotidiano per i più fragili.

Il post è comparso nella pagina “Salvatore Umana” e recita: “Quest’uomo è il sindaco di Olbia, comune in provincia di Olbia-Tempio. In seguito alla richiesta di alcuni profughi islamici che avevano preteso l’abolizione della carne di maiale, ha risposto con una nota: ‘qua siamo in Sardegna e qui si rispettano le nostre regole e le nostre tradizioni. Qui si mangia la carne di maiale, si beve il buon vino e si rispettano le donne. Se vuoi la legge islamica te ne torni al tuo paese’”.

Il post è stato ricondiviso dopo 8 anni e ha ottenuto più di 100mila condivisioni e Antonio Tango è stato riconosciuto solo da alcuni suoi concittadini. Molte persone, invece, hanno creduto alla bufala che sta correndo e scritto anche molti commenti negativi, anche se c’è chi ha applaudito alle parole fake del post.

