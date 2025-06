Tentate truffe alle aziende da finti dipendenti del Comune di Olbia

Il Comune di Olbia mette in guardia dalle truffe

Si spacciano per dipendenti del Comune di Olbia e tentano di mettere a segno truffe ai danni delle aziende, scatta l’allerta. Proprio dagli uffici di via Dante mettono in guardia i cittadini per evitare che cadano nelle trappole. Stanno contattando chi ha rapporti con il Comune ed è perciò facile che possa cadere in errore e pagarne le conseguenze. Per questo arriva una nota ufficiale per mettere in guardia le aziende di Olbia.

L’avviso del Comune di Olbia

“Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni su una possibile tentata truffa ai danni di alcune aziende – rivelano dal Comune di Olbia -. Secondo queste segnalazioni, persone poco raccomandabili, spacciandosi come dipendenti del Comune di Olbia, stanno contattando i fornitori del Comune stesso, affermando che i codici meccanografici utilizzati per i pagamenti sono errati e invitandoli, anche con una certa insistenza, a fornire dati”.

“Esortiamo pertanto gli utenti che dovessero essere contattati secondo la modalità sopra descritta, a diffidare dal dare informazioni e dall’effettuare qualunque tipo di operazione. Per ogni chiarimento o necessità, i canali ufficiali del Comune di Olbia, reperibili su www.comune.olbia.ot.it, sono a completa disposizione degli utenti”.

