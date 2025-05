A Olbia torna il Mercato Contadino con cibo sano e di qualità

Il Mercato Contadino di Olbia.

Sabato 24 maggio a partire dalle ore 8:30, piazza Giovanni Lilliu, nel cuore del quartiere Poltu Cuadu, si animerà con profumi, colori e sapori autentici: ritorna l’attesissimo Mercato Contadino dell’Olbia Community Hub, un appuntamento che celebra il cibo sano, sostenibile e di qualità.

Realizzato in collaborazione con Slow Food Gallura, il mercato nasce con un duplice obiettivo: valorizzare i prodotti agroalimentari del territorio e promuovere un’alimentazione sana, consapevole e accessibile. Un’occasione unica per cittadini, famiglie e visitatori di entrare in contatto diretto con i produttori locali e acquistare eccellenze a chilometro 0, contribuendo così a sostenere l’economia rurale e la filiera corta.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto dell’Olbia Community Hub e rappresenta un importante momento di socialità e partecipazione: un luogo dove le persone si incontrano, dialogano, condividono valori e buone pratiche legate alla sostenibilità.

Sono aperte le adesioni per le imprese agricole della Sardegna. Le imprese agroalimentari con sede legale e operativa in Sardegna che desiderano partecipare possono aderire gratuitamente entro lunedì 19 maggio alle ore 12. Per partecipare è necessario essere in regola con la normativa vigente e provvisti della propria attrezzatura espositiva (gazebo massimo 3×3 metri e tavoli). Ogni espositore dovrà esporre chiaramente i prezzi al pubblico.

Per informazioni potete contattare l’Olbia Community Hub al numero 345/9990314 o al seguente indirizzo e-mail info@olbiacommunityhub.it.

