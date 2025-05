Addio a Lucia Columbanu, aveva 73 anni: l’ultimo saluto a Olbia

L’addio a Lucia Columbanu di Olbia.

Un senso di profondo cordoglio ha avvolto la città di Olbia alla notizia della scomparsa di Lucia Columbanu, venuta a mancare all’età di 73 anni. Era nata a Monti l’8 agosto del 1951.

A comunicarne la perdita sono state le figlie Marcella e Pierangela, quest’ultima insieme al compagno Danilo, accompagnate nel dolore dai nipoti e dai parenti più stretti. In segno di rispetto per il suo ricordo e per esprimere la volontà della famiglia, si è scelto di rinunciare all’omaggio floreale, preferendo opere di bene, in un gesto che riflette probabilmente lo spirito generoso che ha contraddistinto la vita di Lucia.

Le esequie si svolgeranno venerdì 9 maggio alle ore 10:30 nella basilica di San Simplicio, precedute dal corteo in partenza dalla Casa Funeraria La Pax, in via Bazzoni Sircana. Al termine della cerimonia religiosa, il corteo funebre accompagnerà la salma al cimitero nuovo di Olbia, dove avverrà la sepoltura.

La famiglia, profondamente grata per la vicinanza dimostrata in queste ore, ha comunicato che non riceverà visite dopo il funerale, scegliendo la discrezione e l’intimità per affrontare questo momento di dolore.

