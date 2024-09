La tragedia del piccolo Gioele, fatale il trauma addominale

Gli esami sul piccolo Gioele confermano il trauma come causa della morte nel campo di Ozieri

Il piccolo Gioele Putzu è morto a causa del trauma addominale durante l’incidente nel campo da calcio di Ozieri. Il referto della Tac non ha reso necessaria l’autopsia ed è arrivato il via libera definito ai funerali che si terranno domani a Olbia. La scomparsa di un bambino che doveva ancora compiere 10 anni ha turbato tutti. Ma le polemiche sulla festa che non si è fermata a Ozieri hanno quasi fatto ombra alla grande tragedia.

La Magistratura sta cercando di comprendere cause e responsabilità su come sia potuto accadere. Il campo da calcio del Comune di Ozieri sarebbe dovuto essere chiuso e inaccessibile e, in ogni caso, quelle porte da allenamento non sarebbero dovute essere in mezzo al campo. Una serie di errori che hanno permesso che si verificasse un incidente dal tragico epilogo.

Ma se da una parte ci sono polemiche e indagini, dall’altra c’è una famiglia che ha perso un bambino in un giorno di festa. Domani arriverà il momento dell’ultimo saluto. Olbia potrà ritrovarsi unita nel dolore mercoledì 18 alle 15,30 nella chiesa di Sant’Ignazio da Laconi.

