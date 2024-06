Troppe poche iscrizioni, chiude una sezione della materna di San Simplicio

La scuola San Simplicio di Olbia rinuncia ad una sezione.

“Vi confermiamo, purtroppo, la chiusura di una sezione della scuola dell’infanzia di San Simplicio”. È il messaggio inviato da parte delle insegnanti dell’istituto di Olbia, che, ha allarmato alcune mamme dei bambini che lo frequentano.

Nel messaggio inoltrato ai genitori dei bambini, via chat, le insegnanti fanno sapere la “conseguente perdita di due insegnanti e una conseguente rimodulazione delle sezioni restanti”. Un messaggio che ha preoccupato la mamma di una piccola alunna che frequenta la scuola e che non è soddisfatta, a suo parere, del servizio offerto nell’istituto.

Così la mamma ritiene che la chiusura della sezione sia dovuta al calo di iscrizioni. “C’è molto malcontento riguardo alle condizioni della scuola – dice -, ad esempio il cortile della scuola non è curato con i bidoni in vista e nemmeno l’area giochi dei bambini, così come le tante restrizioni sulle festicciole organizzate nella scuola, che non si possono svolgere all’interno“.

