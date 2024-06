Giallo a Olbia, come sta la donna caduta dal balcone e cosa è successo

Le condizioni della donna caduta dal balcone Olbia.

Sarà operata la 50enne forse spinta questa notte dal balcone di una palazzina del centro storico di Olbia. La donna, ricoverata nel reparto di Chirurgia dell’ospedale Giovanni Paolo II, come riporta La Nuova Sardegna, ha diverse fratture in varie zone del corpo, sopratutto al torace e nel setto nasale.

La 50enne, che presenta difficoltà respiratorie, a causa delle fratture costali, è sopravvissuta per miracolo dopo un volo di 6 metri di altezza da un balcone e i carabinieri stanno cercando di ricostruire tutta la vicenda, che è tutta da chiarire. La 50enne, che era ubriaca, ha raccontato di essere stata aggredita e picchiata da due sconosciuti, ma non è chiaro se è stata spinta o se sia caduta in seguito a un tentativo di fuga. Il fatto è accaduto alle 3 del mattino del 19 giugno, in una via chiusa del centro storico.

Sul viso però riportava i segni di un pugno, per la vistosa frattura sul setto nasale e alcune escoriazioni. Tra le ipotesi potrebbe esserci una lite e in questo ore si sta cercando di raccogliere le testimonianze per venire alla luce sugli autori dell’aggressione, che se avvenuta in un contesto sentimentale, potrebbe far scattare il codice rosso. La vicenda ricorda un altro episodio accaduto a pochi passi dal centro storico, dove un ex chef era stato trovato in gravi condizioni dopo un brutale pestaggio nella sua abitazione.

