Il viaggio da Olbia all’Ucraina.

Non si ferma la solidarietà di Olbia per gli Ucraini. In questi giorni gli aiuti umanitari sono in crescita ed è giunto a destinazione un tir carico di beni alimentari e medicinali, partito giovedì sera dal Delta Center.

Il camion è arrivato alla frontiera Ucraina, giungendo finalmente a destinazione consegnando le donazioni raccolte nei giorni scorsi per aiutare la popolazione colpita. Il carico è già stato trasbordato, preso in consegna dalla Croce Rossa Ucraina e in serata varcherà la frontiera.

“I sacrifici della nostra comunità sono andati a segno e per noi è doveroso – fa sapere il proprietario del Delta Center e commercialista Gavino Murrighile – ed aggiungo gioioso, informarvi del buon esito dell’operazione. Grazie a tutta la squadra che ha collaborato per il successo dell’operazione, ed un particolare plauso vada a Tiziana Oggianu e Mauro Demartis che hanno professionalmente gestito in maniera trasparente l’intera logistica internazionale, cosa non facile in tempo di guerra”.