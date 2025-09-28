L’ultimo viaggio di Lucio Ferreri, aveva 72 anni: l’addio a Olbia

L’addio a Lucio Ferreri nella chiesa di Olbia.

Un ultimo saluto accompagnerà oggi la città di Olbia, chiamata a stringersi attorno alla famiglia di Lucio Ferreri, spentosi a 72 anni dopo una lunga malattia, assistito fino all’ultimo dai conforti religiosi. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota dai familiari, profondamente colpiti dal lutto che li ha raggiunti.

A condividere il dolore sono la moglie Antonietta Muro, il figlio Alessio con Claudia, l’amato nipote Matteo, insieme ai fratelli, alle sorelle, ai cognati, alle cognate, ai nipoti e a tutti i parenti che lo hanno avuto accanto nel corso della vita.

La celebrazione funebre è prevista per oggi, domenica 28 settembre, alle ore 17, nella chiesa della Sacra Famiglia. Il corteo muoverà dall’abitazione di via Cremona 18, nel quartiere Bandinu, per accompagnare il feretro alla cerimonia. Successivamente, la salma sarà tumulata nel cimitero nuovo di Olbia.

