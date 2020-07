Come sarà la nuova Università di Olbia.

Non sarà un ateneo autonomo, ma comunque un polo indipendente sotto il cappello dell’Università di Sassari. UniOlbia prende forma. Dopo il finanziamento di 6milioni e mezzo di euro arrivato dalla Regione, grazie anche all’intervento dell’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino, ci sono le risorse necessarie per realizzare la aule e gli uffici nell’ex palazzo Standa di corso Umberto, concludendo quell’iter avviato nel 2016 e che aveva portato alla nascita del Consorzio.

Ma la sede di UniOlbia è stata pensata, comunque, per essere diffusa su più parti della città, in un’ottica di recupero tanto del centro quanto delle aree periferiche. Oltre al cuore nell’ex palazzo Standa, infatti, la segreteria e gli uffici amministrativi saranno all’Expo di via Porto Romano, mentre resteranno operativi anche dei servizi al primo piano dell’aeroporto.

Di pari passo si procederà alla ristrutturazione dell’area ex Sep, di via dei Lidi, dove avranno sede i corsi di laurea in biologia marina e gestione ambientale costiera. A Olbia sarà attivata anche una laurea magistrale in Economia e management del turismo, interamente in inglese. Mentre, in collaborazione con il Mater Olbia partirà un corso in Scienze infermieristiche a numero chiuso.

(Visited 175 times, 177 visits today)