Vaccini a Olbia, arriva il nuovo calendario anti assembramenti

Cambia il programma delle vaccinazioni a Olbia.

Cambia il calendario delle vaccinazioni per gli anziani over 80 di Olbia.

“In accordo con la dottoressa Maria Giuseppa Campus, responsabile del servizio igiene pubblica della Assl di Olbia, siamo pronti a proseguire in maniera coordinata la vaccinazione dei nostri concittadini ultraottantenni – commenta il sindaco Settimo Nizzi – . Ringraziamo la Assl per l’importante lavoro che sta portando avanti e ci scusiamo con chi, ieri, ha dovuto aspettare più di quanto fosse preventivato per ricevere il vaccino”.

“Confidiamo nella comprensione dei nostri concittadini: l’organizzazione sarà perfezionata, ma crediamo che qualche ora di attesa valga una vita messa in salvo – continua il primo cittadino – .La sospensione della somministrazione di AstraZeneca ad altre fasce della popolazione ha lasciato liberi gli spazi dedicati. Ciò ha permesso di apportare alcune variazioni al programma di questa settimana, consentendo di anticipare i vaccini Pfizer di qualche giorno ai nostri anziani, nell’ottica di non perdere nemmeno un minuto prezioso per salvaguardare la salute delle fasce più fragili”.

Il calendario delle vaccinazioni per questa settimana a Olbia.

Le persone con cognome che inizia con la lettera D, E ,F, G dovranno presentarsi giovedì 18 marzo all’ospedale Giovanni Paolo II, Via Bazzoni – Sircana, Località Tannaule osservando con attenzione l’orario indicato di seguito per evitare assembramenti:

Persone con cognome che inizia per D : dalle ore 8 alle 12

: Persone con cognome che inizia per E, F: dalle ore 12 alle 14

Persone con cognome che inizia per G: alle ore 14 e 30

Le persone con cognome che inizia con la lettera H, L, M, N, O dovranno presentarsi venerdì 19 marzo, sempre all’ospedale Giovanni Paolo II, Via Bazzoni – Sircana, Località Tannaule, nei seguenti orari:

Persone con cognome che inizia per H, L: dalle ore 8 alle 10

Persone con cognome che inizia per M: dalle ore 10 alle 14

Persone con cognome che inizia per N, O: alle ore 14

Le persone che hanno già aver ricevuto la prima dose di vaccino, naturalmente, non dovranno presentarsi. Nei prossimi giorni verranno inviati gli aggiornamenti per la prossima settimana.

