Il nuovo consiglio direttivo del Tennis Club Terranova.

Dopo la giornata elettorale di venerdì scorso, 28 gennaio, in cui i soci della Tennis Club Terranova sono stati chiamati per esprimere il proprio voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo, lunedì sera i nuovi membri si sono insediati avviando il nuovo mandato, che durerà fino a gennaio 2024.

Il nuovo direttivo ha aperto la prima seduta ringraziando i consiglieri uscenti per il grande lavoro svolto e tutti i soci per la fiducia espressa con questa elezione e per il clima positivo vissuto all’ interno del tennis club. Il direttivo ha poi deliberato sulla nomina del nuovo presidente dell’Associazione, esprimendo a maggioranza per tale gravoso quanto importante compito il nome del consigliere Valentino Coizza, successivamente il nuovo Presidente ha illustrato le linee di indirizzo per l’attribuzione delle altre cariche sociali.

“Desidero ringraziare i dirigenti per la fiducia espressa nei miei confronti per me un grande onore assumere la presidenza di questo Circolo e mi accingo a condurre il Terranova sperando di essere all’altezza delle aspettative di tutti i soci – ha commentato il neo presidente Valentino Coizza – . Il mio impegno, in questa associazione, è stato crescente negli ultimi10 anni, ed ora, insieme al nuovo consiglio direttivo ed agli altri soci, che hanno dimostrato un forte affiatamento e spirito di proposta e di collaborazione, guideremo nel modo migliore il tennis club terranova verso futuri successi.”

Il direttivo ha quindi eletto al suo interno Nino Seu come vicepresidente, Tore Mele come Segretario e addetto stampa con delega ai rapporti tra direttivo e soci, Marco Vargiu come tesoriere e responsabile S.A.T., Lorenzo Cossu direttore sportivo, Fabio Satta Attività sociali e relazioni con il bar del circolo, Alessandro Masala consigliere. La seduta è proseguita con l’espletamento di tutti gli adempimenti successivi all’insediamento.