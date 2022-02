Assalto al portavalori sulla Olbia-Tempio: è caccia ai rapinatori

Le ricerche dei rapinatori che ieri hanno assaltato il portavalori.

Dopo l’assalto di ieri sulla strada provinciale 38 Olbia Tempio, ora è caccia ai rapinatori. Sarebbero almeno tre le persone ricercate dai carabinieri che, dopo il colpo fallito, si sono subito messi sulle loro tracce.

Tutto è accaduto ieri poco prima di mezzogiorno, quando i rapinatori hanno fermato il furgone e fatto scendere Francesco Terrosu, 58enne di La Maddalena, che si trovava alla guida. Attimi terribili per il conducente che però è riuscito a reagire, ma è stato malmenato e ferito con un colpo di pistola alla gamba. Il 58enne è stato poi soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale di Sassari: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Proprio la reazione di Terrosu, forse inaspettata da parte della banda, ha fatto desistere i rapinatori, che si sono dati alla fuga a bordo di un furgone, ritrovato a circa un chilometro di distanza. A questo punto, secondo le indagini dei carabinieri, i tre sarebbero saliti su un altro mezzo per proseguire la loro fuga. Per trovarli i militari hanno fatto scattare il piano antirapina, con posti di blocco in tutta le province di Sassari e Nuoro. La precisa descrizione fatta dal conducente ai carabinieri potrebbe fornire un grande aiuto per le ricerche.

Al momento non è ancora chiaro se i rapinatori sapessero che all’interno del furgone c’era un carico di sigarette dal valore di circa 300mila euro, oppure pensassero che ci fosse denaro.