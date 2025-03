Olbia in lutto per la scomparsa un giovane papà di 42 anni

La città dice addio a Vassili Giagnoni.

Olbia sconvolta per la scomparsa prematura di un giovane papà. Vassili Giagnoni, molto conosciuto e voluto bene in città, è volato via all’età di soli 42 anni. Oggi, alle 15, nella Chiesa di Santa Maria del Mare, a Pittulongu, in molti hanno dato l’ultimo saluto all’uomo.

Il dolore a Olbia.

Giagnoni lascia una figlia e ciò rende la notizia della sua scomparsa ancora più drammatica. Vassili era molto conosciuto negli ambienti del calcio, poiché ha militato per anni nelle giovanili dell’Olbia Boys. “Amico mio nn ci credo ancora mi lasci un grande vuoto”, è il messaggio commuovente lasciato sui social da uno dei suoi tanti amici di gioventù. “Ricorderò per sempre i tuoi modi gentili e la tua intelligenza sopraffina”, lo ricorda così un altro suo amico.

“Siamo cresciuti giocando a calcio, che non eravamo nemmeno adolescenti. Tante partite e trasferte insieme in macchina – si legge in un’altra dedica di un altro suo amico di vecchia data – Dopo anni ci siamo ritrovati in un’altra modalità: io autista di taxi e tu portiere di notte in un hotel ad Olbia. I primi servizi delle 4:30/5 del mattino erano un piacere perché, nell’attesa dei clienti, ci prendevamo il primo dei tanti caffè della giornata insieme, parlando del più e del meno ricordando le avventure/disavventure in campo. Probabilmente non doveva andare così. Ne parleremo davanti ad un caffè, sempre prima che sorga il sole! Buon viaggio amico”.

