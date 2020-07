Dalla vendita delle magliette con la frase del sindaco Nizzi una Tv per i bambini di Olbia

L’iniziativa di Antonio Tango Dessì

Quelle dichiarazioni pronunciate dal sindaco di Olbia Settimo Nizzi in Consiglio comunale erano diventate un tormentone. “Sidderami stati tutti tonti come te, esami stati molti…”. Che tradotto dal gallurese suona così: “Se fossimo stati tutti tonti come te saremmo già morti”.

Così da quella frase era nata un’iniziativa benefica con la realizzazione di alcune magliette. Nata dall’idea di Antonio Tango Dessì in collaborazione con l’azienda sportiva Pts di Olbia il ricavato delle vendite è stato usato per acquistare un televisore che sarà donato a don Antonio Tamponi per inserirla nel nuovo progetto di Villa Panedda, per offrire uno svago in più ai bambini.

(Visited 423 times, 485 visits today)