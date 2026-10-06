Olbia, via Fiume d’Italia cambia volto: arrivano i marciapiedi

Arrivano nuovi marciapiedi in via Fiume a Olbia.

In via Fiume D’Italia, a Olbia, è in corso una rivoluzione: ci saranno nuovi marciapiedi. Si tratta del primo intervento a San Simplicio per rifare le strade. Il Comune di Olbia ha infatti emesso l’ordinanza dirigenziale n. 567, firmata dal comandante della Polizia Locale, che introduce limitazioni alla circolazione e alla sosta nel primo tratto di via Fiume d’Italia, precisamente nell’area compresa tra Corso Vittorio Veneto e via Brigata Sassari.

I provvedimenti.

I provvedimenti, entrati in vigore lunedì 5 ottobre, resteranno operativi fino al 12 dicembre 2026. Per tutta la durata dei cantieri, affidati alla ditta Aree Verdi di Marco Fois, la circolazione veicolare sarà sospesa quotidianamente nella fascia oraria dalle 7:00 alle 18:00. Il transito durante queste ore sarà consentito esclusivamente ai residenti, ai veicoli al servizio delle persone con disabilità, ai mezzi pubblici, di soccorso e alle forze dell’ordine.

Stop alle auto.

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Oltre allo stop diurno per le auto, nell’area interessata è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, valido 24 ore su 24. L’ordinanza prevede inoltre il restringimento della strada nei punti di cantiere, garantendo comunque corridoi protetti in sicurezza per consentire il passaggio dei pedoni e l’accesso ad abitazioni e attività commerciali. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea di preavviso e ai percorsi alternativi predisposti per snellire il traffico della zona durante le ore di lavoro.

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