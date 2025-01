Al via i lavori al Pronto Soccorso di Olbia, cosa c’è da sapere

I lavori al Pronto Soccorso di Olbia.

A partire dal mese di febbraio, il Pronto Soccorso di Olbia inizierà un importante processo di ristrutturazione che si prevede durerà circa un anno. Il restyling del presidio di emergenza-urgenza è stato pensato per migliorare l’efficienza della struttura, rispondere alle esigenze di un numero crescente di utenti e affrontare le criticità legate ai periodi di iperaffollamento, soprattutto durante la stagione estiva.

Il piano prevede l’ampliamento della struttura con la costruzione di un nuovo edificio di circa 600 metri quadri, che ospiterà una sala pre-triage, aree di monitoraggio, un ambiente per la Tac e spazi dedicati ai pazienti, inclusi servizi igienici separati da quelli del personale. L’obiettivo è migliorare la gestione dei flussi, ridurre i tempi di attesa e contrastare il sovraffollamento, garantendo al contempo una maggiore sicurezza e comfort per i pazienti.

Il progetto, che beneficia di un finanziamento regionale, include anche miglioramenti nella viabilità per facilitare l’ingresso delle ambulanze e una riorganizzazione completa degli spazi per ottimizzare la gestione dei pazienti meno gravi. La Asl Gallura spera che, con l’entrata in funzione della nuova struttura, si riduca la pressione sull’ospedale e si migliorino le condizioni per gli utenti e per il personale sanitario.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui