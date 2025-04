Al via il Living Lab “Idee in Comune” all’Olbia Community Hub

L’iniziativa all’Olbia Community Hub.

All’Olbia Community Hub si accendono nuove prospettive di partecipazione attiva e condivisione: prende infatti forma il Living Lab “Idee in Comune”, un percorso innovativo ideato per coinvolgere l’intera comunità – cittadini, realtà associative, imprese e istituzioni – nella costruzione collettiva di proposte, idee e progettualità. L’iniziativa, promossa con entusiasmo dall’Hub cittadino, intende dare voce a chi vive quotidianamente il territorio, offrendo uno spazio aperto al dialogo e alla collaborazione.

Al centro del progetto vi è la volontà di instaurare un metodo partecipativo accessibile, trasparente e inclusivo, che permetta a ciascun soggetto del tessuto sociale di contribuire concretamente all’indirizzo delle attività dell’Olbia Community Hub. Il Living Lab si configura non come un laboratorio in senso tecnico, ma piuttosto come un ecosistema dinamico, un “luogo vivente” dove le esperienze individuali si intrecciano, si mettono in comune e si trasformano in soluzioni condivise. È qui che nasce l’energia di una comunità che riflette, propone e agisce in modo corale.

Il percorso, articolato in cinque incontri che si terranno tra maggio e giugno 2025, sarà guidato dalla Dott.ssa Alessandra Feola e offrirà ai partecipanti un’occasione concreta per confrontarsi, immaginare e co-progettare strumenti in grado di raccogliere e valutare idee progettuali. Ogni appuntamento rappresenterà un passo avanti verso la creazione di un modello partecipativo efficace, che possa diventare patrimonio comune e stimolo per ulteriori iniziative.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, ma sarà necessario iscriversi compilando il modulo disponibile online. Per prendere parte al primo incontro, fissato per il 13 maggio, sarà indispensabile completare la registrazione entro le ore 12 di venerdì 9 maggio. Gli incontri, sempre in programma dalle 18 alle 20, si svolgeranno presso la sede dell’Olbia Community Hub.

Per chi desidera avere un ruolo attivo nel disegno del futuro della propria comunità, questa è un’occasione concreta per diventare parte del cambiamento, contribuendo a costruire un contesto sociale più aperto, partecipato e creativo. Maggiori informazioni possono essere richieste contattando il numero 345/9990314 o scrivendo all’indirizzo info@olbiacommunityhub.it.

