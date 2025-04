Olbia piange la sua centenaria, addio a Gavina Nieddu

L’addio alla centenaria Gavina Nieddu.

Si è spenta all’età di 101 anni, lasciando un vuoto profondo tra i suoi cari, Gavina Nieddu. Nata il 31 luglio 1923, la sua lunga vita è stata segnata da esperienze, tradizioni e affetti che l’hanno accompagnata fino alla sua scomparsa. Con grande dolore, la cognata Gina Amadori, i nipoti e i parenti tutti annunciano la sua perdita, che lascia un’impronta indelebile nelle vite di chi l’ha conosciuta e amata.

Il funerale si svolgerà mercoledì 30 aprile, alle ore 16, nella chiesa di San Pantaleo, con partenza dalla casa dell’estinta, in via Oristano, numero 21. Un’occasione di condivisione del dolore e di saluto per un’anziana che ha rappresentato per tanti un simbolo di forza, resistenza e affetto incondizionato, trascorrendo un secolo di vita che ha attraversato i cambiamenti storici, sociali e culturali più significativi del nostro tempo.

