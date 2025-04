Il Big Show Roller Cars apre la stagione motoristica in Gallura

Arriva il Big Show Roller Cars in Gallura.

La stagione motoristica sarda prende il via con il ritorno del Big Show Roller Cars, uno spettacolo itinerante che promette emozioni ad alta velocità per gli appassionati del nord dell’isola. La famiglia Bizzarro, celebre per le sue quattro generazioni di stuntman professionisti, porterà in scena esibizioni mozzafiato, frutto di un’esperienza consolidata anche su set internazionali di film come “Fast & Furious X”, “Mission Impossible” ed “Equalizer”. Il tour inizierà ad Arzachena il 10 e l’11 maggio, per proseguire a Olbia dal 17 maggio al 2 giugno, a Tempio il 6, 7 e 8 giugno, e a Sassari dall’11 al 22 giugno.

Ogni performance, della durata di 90 minuti, offrirà un’esperienza unica al pubblico, con auto e camion che sfideranno la gravità, acrobazie di freestyle motocross e spettacolari evoluzioni di drift, il tutto arricchito da effetti speciali degni di un film d’azione. Ma l’impegno del Big Show non si ferma qui: a partire dal prossimo anno scolastico, l’evento avvierà una collaborazione con l’Automobile Club d’Italia (ACI), promuovendo nelle scuole un progetto educativo sulla sicurezza stradale per sensibilizzare i giovani sulla guida responsabile.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui