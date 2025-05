A Palau un safari fotografico per difendere la natura costiera

Il safari fotografico a Palau.

Una giornata a contatto con la Natura, alla ricerca del miglior scatto per fotografare la straordinaria biodiversità dell’ecosistema marino e costiero: è quanto ha messo in cantiere il Comitato “Amici di Talmone e Cala di Trana” per domenica 18 maggio a Palau. La formula è semplice: camminare insieme lungo la costa, esprimendo in immagini l’ampia ricchezza naturalistica del territorio e il desiderio di mantenerlo intatto per le prossime generazioni.

Durante l’escursione i fotografi ecosensibili inquadreranno con i loro obiettivi lepri e marangoni, fiori di ginestra ed elicriso, esplorando rocce, cavità naturali e tafoni, spiagge e distese di Posidonia oceanica. Il tutto in punta di piedi, armati unicamente di macchine fotografiche, senza recar disturbo agli animali e alle piante che si incontrano lungo il percorso. “I partecipanti a questo genere di manifestazioni dimostrano sempre una grande sensibilità ambientale – sottolineano gli organizzatori -. Il loro rispetto per la flora e la fauna locale si accompagna a una consapevolezza della fragilità di questi delicati ecosistemi e alla necessità di adoperarsi insieme per la tutela ambientale e la salvaguardia del territorio”.

Gli scatti realizzati durante l’escursione parteciperanno al Concorso di fotografia naturalistica, organizzato senza alcun fine di lucro, ma ispirato all’etica, al rispetto ed alla piena responsabilità del fotografo verso il patrimonio naturale. Le immagini saranno pubblicate sui profili Instagram e Facebook degli “Amici di Talmone”, dove avverrà la votazione fino a domenica 1 giugno e saranno scelte le tre fotografie che hanno ottenuto maggiori consensi e apprezzamento.

Quello del 18 maggio è il primo appuntamento di una stagione che si annuncia ricca di eventi. Il programma del Comitato prevede giornate di educazione ambientale con gli studenti dell’Istituto “Falcone e Borsellino” di Palau a fine maggio, una serie di serate yoga al tramonto con l’istruttrice Emanuela Russo Krauss a luglio e agosto, laboratori didattici su plastica e microplastica e giornate di sensibilizzazione e pulizia ambientale nel corso dell’estate.

Per il “Safari fotografico” l’appuntamento è domenica 18 maggio alle ore 9:30 alla rotonda di Porto Cuncato, dove inizia il sentiero per le Piscine di Talmone. L’escursione, della durata di quattro ore, si snoderà lungo Cala Scilla, le spiagge di Talmone, Punta Don Diego, la Batteria militare, la torretta di osservazione di Monte Don Diego, i prati a pascolo verso Cala di Trana, le dune di Cala di Trana, il sentiero verso Punta Sardegna, la spiaggia della Contessa, il faro di Punta Sardegna. La partecipazione a questo trekking ecosostenibile è gratuita, ma i posti sono limitati e quindi è richiesta per tempo l’iscrizione sulla pagina Instagram o Facebook degli “Amici di Talmone”. Ci si può iscrivere anche via mail all’indirizzo amiciditalmone@gmail.com o telefonando per ulteriori informazioni al numero 346.3279711.

