L’appello della consigliera di Olbia.

La viabilità di viale Aldo Moro è pericolosa. La denuncia è stata fatta dalla consigliera comunale di Olbia Maddalena Multineddu, dopo l’incidente che ha coinvolto una persona in bicicletta venerdì scorso. “Un ciclista è stato travolto”, ha detto la consigliera, riportando all’attenzione la delicata trasformazione della strada più trafficata della città.

Tra piste ciclabili e limiti di velocità via Aldo Moro è al centro di un passaggio delicato. Un progetto sostenuto dall’amministrazione uscente, guidata dal sindaco Settimo Nizzi. Per Multineddu, comunque, le priorità sono due: “Creare una pista ciclabile e portare il limite di velocità a 30 km/h per evitare incidenti”.

