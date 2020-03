La prima edizione dell’Airport Run.

Ieri mattina 342 Runners sono “decollati” dall’aeroporto di Olbia per la prima edizione dell’Airport Run, unica gara in Sardegna e prima gara diurna in un aeroporto italiano, svolta in un percorso d’eccezione: i piazzali e le vie di rullaggio del Costa Smeralda.

La manifestazione ha avuto inizio alle 10 con le corse dei 300mt, 600mt e 1.000mt dedicate ai bambini delle associazioni di Atletica di Olbia (Atletica Olbia, Civitas Olbia, Podistica Amatori Olbia) per poi proseguire con l’attesa corsa di 5 km e 10 km lungo un percorso decisamente inusuale, che ha visto la partecipazione di 200 uomini e 142 donne provenienti da tutto il Centro – Nord Sardegna.

Non solo runner professionisti, ma anche mamme con passeggini, atleti in maschera e gruppi di persone unite dall’entusiasmo e dal piacere di trascorrere una giornata in compagnia diversa dal solito. A rendere speciale questa giornata di sport e divertimento anche la solidarietà dei numerosi partecipanti che hanno corso insieme per una giusta causa: supportare la ASD Speedy Sport Onlus, realtà locale che promuove l’integrazione delle persone disabili attraverso la socialità e lo sport, a cui è stato devoluto l’intero ricavato dell’evento.

Ad aggiudicarsi il podio maschile dei 5 Km Francesco Mei, Stefano Ferreri e Marcello Deiana, mentre sul podio femminile ritroviamo Jessica Pulina, Ginevra Mei e Gioia Trecco. La gara dei 10 Km ha invece visto il trionfo di Salvatore Mei, Cristian Cocco e Cristian Murrighile per il podio maschile e di Leonarda Cantara, Cristina Loverci e Alessandra Ceccarelli per quello femminile.

Ai primi classificati è stato consegnato un voucher Volotea per 2 persone verso una delle numerose destinazioni raggiungibili da Olbia. La manifestazione, realizzata dalla Geasar si è avvalsa della collaborazione del Comune di Olbia e delle Associazioni di Atletica Atletica Olbia, Civitas Olbia, Podistica e Amatori Olbia e del supporto degli Sponsor Decathlon, Volotea, Banco di Sardegna e Sixt.

