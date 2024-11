Violenza contro le donne, in teatro a Olbia il progetto della Conad

L’evento contro la violenza sulle donne a Olbia.

A Olbia Conad Nord Ovest lancia un progetto contro la violenza di genere e per l’educazione all’affettività, con un evento nazionale in live streaming del Progetto Scuola di Fondazione Conad ETS. Con particolare attenzione alla violenza digitale, l’incontro sarà un’importante occasione di sensibilizzazione e di dialogo per studenti e insegnanti di tutta Italia e si terrà in diretta nazionale live streaming lunedì 25 novembre 2024, dalle ore 10 alle 12 presso il Cinema Teatro di Olbia in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

L’evento ospiterà al cinema oltre 300 ragazzi delle scuole di Olbia ed interventi di esperte e personalità di rilievo, tra cui: Settimo Nizzi, Sindaco di Olbia; Patrizia Desole, Presidente Centro Antiviolenza Prospettiva Donna di Olbia; Michele Orlandi, Direttore Rapporto Soci Sardegna di Conad Nord Ovest e Franco e Nadia Fois, Soci di Conad Nord Ovest.

In collegamento streaming: Celeste Costantino, Vicepresidente della Fondazione Una Nessuna Centomila; Barbara Strappato, Servizio Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica e BigMama, famosa rapper italiana e icona di body positive.

I relatori affronteranno il tema della prevenzione della violenza di genere nelle sue varie forme (domestica, psicologica, economica, digitale) e dialogheranno direttamente con le scuole collegate in streaming attraverso momenti di ascolto, dibattiti e sondaggi in diretta, rispondendo anche alle domande degli studenti.

Patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e dal Comune di Milano, L’evento è parte del Programma 2024-2025 del Progetto Scuola di Fondazione Conad ETS, realizzato con il sostegno di Fondazione Conad ETS e Conad Nord Ovest ed è dedicato a preparare le nuove generazioni a gestire consapevolmente le relazioni personali e gli strumenti digitali, prevenendo i rischi della violenza digitale ed affrontare con maggiore consapevolezza le problematiche legate alla violenza di genere, promuovendo la cultura del rispetto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui