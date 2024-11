Una nuova pediatra in Gallura, ecco i Comuni interessati

Una nuova pediatra per Palau, Arzachena, Santa Teresa Gallura e Sant’Antonio di Gallura

In Gallura è entrata in servizio nei giorni scorsi una nuova pediatra, Rita Fadda si occuperà dei piccoli pazienti. La sua competenza è per i territori di Arzachena, Palau, Santa Teresa Gallura e Sant’Antonio di Gallura. La dottoressa aprirà l’ambulatorio di Palau, situato in via Fonte Vecchia, il lunedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.30. Ad Arzachena, nella struttura di via Jaseppa di Scanu, il martedì e il mercoledì dalle 14 alle 16.30 e il venerdì dalle 9 alle 12.

“La scelta del Pediatra può essere effettuata online tramite il portale https://zente.sardegnasalute.it/. I genitori dei bimbi residenti nei comuni di Palau e Santa Teresa Gallura possono in alternativa inviare una mail all’indirizzo medicinadibase.lamaddalena@aslgallura.it. Allegando il documento di un genitore e la tessera del minore. La scelta può essere effettuata anche negli uffici, aperti ogni quindici giorni: il giovedì a Palau dalle 9.00 alle 12.00 presso la sede di Via Fonte Vecchia e il mercoledì a Santa Teresa Gallura dalle 9.00 alle 12.00 presso la Casa di Comunità di Via Berlinguer. Le prossime aperture previste sono il 27 novembre per Santa Teresa Gallura e il 28 novembre per Palau“.

“I genitori dei bambini residenti nei Comuni di Arzachena e Sant’Antonio di Gallura possono inviare una mail all’indirizzo roberta.tali@aslgallura.it, allegando il documento di un genitore e la tessera del minore, o recarsi nell’ufficio della Casa di Comunità di Arzachena, in via Jaseppa di Scanu, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 11.30″.

