Olbia, voli cancellati e ritardi: passeggeri dormono in aeroporto

Grandi disagi all’aeroporto Costa Smeralda.

Ancora disagi all’aeroporto di Olbia, con voli cancellati. A fare la notte allo scalo Costa Smeralda saranno ono 400 passeggeri della compagnia Wizz Air per Verona e Venezia. Forti ritardi anche per il volo proveniente da Londra, con disagi per altre 200 persone.

Anche per questa occasione, nell’ex hub vaccinale sono stati allestiti dei posti letto provvisori per permettere ai passeggeri di passare la notte comodi in attesa del volo. Un vero e proprio caos quello nei cieli che continua a turbare le vacanze dei turisti.