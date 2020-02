I voli in code share con Air Italy.

Mentre il ministro dei Trasporti Paola De Micheli sollecita il “concordato” da parte della compagnia per attivare la cassa integrazione per i lavoratori, i sindacati scendono in campo compatti nella protesta, Air Italy ha ripreso a comunicare a singhiozzo una serie d’informazioni ai passeggeri.

La prima è la riapertura della vendita dei biglietti in regime di continuità territoriale per Roma e Milano dal 14 marzo al 16 aprile. La seconda novità di giornata è che i voli Milano Linate – Madrid e viceversa e Milano Linate – Londra (Heathrow e London City), operati rispettivamente da Iberia e British Airways in code share con Air Italy, sono in vendita fino al 25 ottobre 2020 attraverso il Call Center al numero +39 0789 711865 e presso le biglietterie aeroportuali.

