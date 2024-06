Sul volo Verona-Olbia con Volotea il dj set di Damianito

Volotea si conferma sponsor del Red Valley a Olbia.

Volotea ha ospitato uno speciale dj set sul volo Verona-Olbia di mercoledì 5 giugno, con Damianito – dj, producer e remixer italiano dal successo internazionale – che ha fatto scatenare tutti i passeggeri a 10.000 metri d’altezza.

Con questo evento, la compagnia conferma anche per quest’anno la sponsorship del Red Valley Festival, l’evento di riferimento che dal 2015 scalda le notti sarde. Un grande palco, 4 serate e tanti tra i migliori artisti della scena musicale: dal 14 al 17 agosto torna all’Olbia Arena il Red Valley Festival, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di musica e non solo che, tra imperdibili live performance e dj set, porterà in scena tutto il meglio della musica nazionale e internazionale.

Tra gli ospiti di quest’anno Annalisa, Geolier, Max Pezzali, Ghali, Sfera Ebbasta, Salmo&Noyz, Macklemore, Tommaso Paradiso e Charlotte De Witte, giusto per citarne alcuni.

“Rinnovare la sponsorship del Red Valley Festival significa confermare ancora una volta il nostro duraturo e fermo impegno verso la Sardegna e l’importanza strategica dell’isola, così come di Olbia, una delle nostre basi operative, ribadendo ulteriormente la nostra volontà di restare e proseguire il nostro percorso di crescita sul territorio – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Anche per quest’estate ci prepariamo a scendere in pista al Costa Smeralda con un’offerta senza precedenti in termini di destinazioni: son ben 28 i collegamenti che operiamo, 14 domestici e 14 internazionali, offrendo così la possibilità di raggiungere ancora più facilmente il festival più caldo

dell’estate, per una vacanza all’insegna di musica, sole e mare”.

“Siamo entusiasti di avere ancora una volta al nostro fianco Volotea che, grazie ai suoi collegamenti

comodi e veloci con tutta Europa, permetterà agli appassionati di musica di raggiungere il Festival e di

godersi al meglio 4 giorni di musica e divertimento – afferma Luca Usai, Event Manager del Red Valley

Festival -. Anche quest’anno il Red Valley, giunto all’ottava edizione, sarà un’occasione unica per vivere i

concerti di tutti gli artisti più acclamati della scena pop, urban, rap, indie ed elettronica, insieme sul palco

dell’Olbia Arena per 40 ore complessive di musica dal vivo”.

I biglietti per le singole giornate dell’evento sono già disponibili online sul sito ufficiale del Festival. Inoltre,

per i veri appassionati è possibile acquistare, sempre sul sito ufficiale del Red Valley, l’abbonamento

“Festival Full Pass”, per assistere a tutte le quattro serate (dal 14 al 17 agosto 2024). Presente a Olbia dal 2012, Volotea collega l’aeroporto Costa Smeralda con 28 destinazioni, a conferma della centralità dello scalo sardo: 14 in Italia (Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona) e 14 all’estero (Barcellona, Bilbao, Madrid, Valencia, Bordeaux, Brest – novità 2024, Deauville, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Parigi Orly, Strasburgo e Tolosa).

