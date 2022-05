Chiude la banca del quartiere di Olbia.

Quando chiude un servizio importante per un quartiere lontano dal centro aumenta il senso di abbandono e così anche i disagi. E’ quello che molti residenti della zona Bandinu di Olbia stanno sperimentando con la chiusura del Banco di Sardegna, prevista per il 23 maggio.

Così banca chiude un’altra filiale a Olbia, ovvero quella che si trovava in via Vicenza 37, per concentrarsi sull’unica sede di via De Filippi. Una decisione che ha messo in crisi il quartiere, in quanto uno dei più abitati della città. La situazione di Bandinu è comune a quella di molte zone periferiche olbiesi, che si trovano a non avere purtroppo i servizi sufficienti, anche a causa delle continue chiusure. La situazione più emblematica è quella delle frazioni, una di queste è Berchiddeddu, che nel giro di pochi anni ha perso anche l’ufficio postale.