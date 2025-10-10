Successo per la Zona Franca a Olbia: sala gremita al convegno

All’hotel President di Olbia il convegno sulla Zona Franca.

di Antonio Pauciulo

Si è tenuto questo pomeriggio all’Hotel President di Olbia il convegno dedicato alla Zona Franca extraterritoriale, promosso dall’assessore comunale alle Attività produttive Vanni Sanna. L’iniziativa ha suscitato un forte interesse, con una sala gremita e persone ad ascoltare in piedi fuori dalla sala, con circa 200 presenze.

Al tavolo dei relatori sono intervenuti il deputato Dario Giagoni, l’esperta fiscale Maria Rosaria Randaccio, l’avvocato Caria, il segretario regionale della Lega Michele Ennas, e in conclusione l’economista Alberto Bagnai. Sono stati illustrati con profonda accuratezza i possibili benefici economici e fiscali di una piena attuazione della Zona Franca in Sardegna.

Il dibattito ha offerto spunti concreti, con momenti di confronto diretto con il pubblico. L’assessore Sanna ha ribadito con forza la volontà di proseguire con determinazione il percorso verso la Zona Franca integrale, sottolineando la necessità di fare rete tra istituzioni, cittadini e operatori economici.

