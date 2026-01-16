Investì un uomo con l’auto a Padru, arrestato dai carabinieri

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri per i fatti di Padru.

Si trova agli arresti domiciliari l’uomo che a Padru è ritenuto responsabile di un grave episodio di violenza avvenuto all’inizio del mese. Il provvedimento cautelare, disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, è stato eseguito nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio a Orune dai carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, con il supporto dei militari della locale stazione.

La misura restrittiva nasce da una complessa attività investigativa condotta dai carabinieri della stazione di Padru, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Sassari. Gli accertamenti svolti hanno consentito di ricostruire un quadro indiziario considerato significativo dall’autorità giudiziaria e tale da giustificare l’adozione degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato.

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, il fatto risalirebbe al 2 gennaio scorso e si sarebbe verificato nel centro abitato di Padru. In quella circostanza, a seguito di un alterco nato per motivi di scarsa rilevanza, l’uomo avrebbe investito intenzionalmente con la propria autovettura un altro residente del paese. La persona colpita, stando alla ricostruzione, si stava allontanando a piedi dall’area esterna dell’ecocentro comunale al momento dell’impatto. Il ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato in elisoccorso all’ospedale di Olbia, dove è stato ricoverato per le gravi lesioni riportate. Le sue condizioni hanno richiesto cure ospedaliere, ma non sarebbero risultate tali da far temere conseguenze letali.

L’attività investigativa ha portato all’individuazione del presunto autore del gesto, nei cui confronti è stata quindi disposta la misura cautelare. Dopo l’espletamento delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove rimane ristretto agli arresti domiciliari, in attesa dei successivi sviluppi dell’inchiesta giudiziaria.

