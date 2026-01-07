Mamma e figlie sotto protezione ed ex compagno investito, il giallo a Padru

Trovate mamma e figlie che erano in fuga dopo il tentato omicidio a Padru.

Vanno avanti senza sosta le indagini sul tentato omicidio a Padru. Una vicenda delicata che vede una donna “contesa” e una madre con due bimbe da proteggere. Dall’altra un 31enne aggredito con ferocia e investito con l’auto dal nuovo compagno della donna, finito ricoverato all’ospedale con gravi fratture multiple.

Stando a quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, la donna scomparsa con le bambine è stata ritrovata dopo una fuga. Ora le tre sono state trasferite in una struttura protetta. Al momento, invece, non sono stati adottati provvedimenti formali verso il conducente dell’auto, compagno attuale della giovane, che ha investito il giovane, che è l’ex della donna fuggita dopo poche ore dal tentato omicidio del 2 gennaio.

L’operazione condotta dai servizi sociali di Padru seguendo quanto disposto dal tribunale dei minorenni di Sassari. La donna e le bimbe si trovavano nel Nuorese e sono in buone condizioni di salute. Lo ha reso noto il sindaco di Padru Antonello Idini, che sul quotidiano La Nuova Sardegna, ha fatto sapere che i servizi comunali e del Plus abbiano operato con silenzio, discrezione e professionalità, agendo a tutela dei minori.

Le indagini.

La situazione è molto delicata e le indagini sono ancora in corso per ricostruire tutta la vicenda giudiziaria. Al centro c’è una violenta lite degenerata la mattina del 2 gennaio davanti all’ecocentro di Padru. Oggetto della lite sarebbe la nuova relazione della donna, che condivide due figlie con l’ex compagno. I due uomini si sono visti e affrontati davanti alla donna, le bambine e il padre della vittima. Poi il nuovo compagno ha investito il 31enne ed è fuggito con l’auto con a bordo mamma e figlie, lasciandolo a terra con gravi lesioni.

La donna era stata identificata dai carabinieri all’ospedale di Nuoro dove si era presentata e dove avrebbe denunciato violenze dall’ex. Anche questa vicenda è ancora da chiarire, come anche il motivo della scomparsa della donna con le sue figlie dopo aver fatto accesso al presidio ospedaliero e incontrato i militari dell’Arma. Le indagini serviranno, infatti, a ricostruire tutta la vicenda antecedente e successiva al 2 gennaio scorso.

Intanto i nonni paterni delle bambine hanno presentato una richiesta di affidamento temporaneo. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura di Sassari e sono affidate ai carabinieri della stazione di Padru e del reparto territoriale di Olbia.

