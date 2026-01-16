Toni terrosi e lusso sussurrato: lo stile di Zahara Aga Khan a Olbia

Lo stile della principessa Aga Khan e il taglio della torta a Olbia.

L’inaugurazione del rinnovato aeroporto Olbia Costa Smeralda ha avuto il suo momento più raffinato all’interno della Club Lounge intitolata all’Aga Khan Karim IV, al secolo Shah Karim al Hussaini, dove intorno alle 12.30 si è svolta la fase più conviviale della giornata. Un contesto esclusivo, curato nei dettagli, che ha fatto da cornice a una presenza capace di catalizzare sguardi e attenzione: quella della principessa Zahara Aga Khan.

LEGGI ANCHE: Aeroporto Aga Khan: una dedica per 60 anni di storia gallurese

Elegante senza ostentazione, la principessa ha incarnato lo stile sobrio e colto che la contraddistingue. Per l’occasione ha scelto un tailleur spezzato giocato su una palette di toni terrosi e caldi, sofisticata e contemporanea. La giacca verde bosco, dal taglio sartoriale essenziale, dialogava con un pantalone color ruggine, mentre sotto spiccava una camicia in seta leggera, impreziosita da morbidi volant e da una fantasia nei verdi, marroni e beige. A completare il look, una lunga sciarpa avvolgente, presumibilmente in cashmere, portata con naturalezza, a sottolineare un’eleganza non costruita, in cui il lusso passa dalla qualità dei materiali e dall’armonia delle proporzioni.

LEGGI ANCHE: Aeroporto Aga Khan, Todde e Meloni: “Riconoscimento a una visione storica”

Intorno, un rinfresco pensato per accompagnare il momento con gusto e misura. Il buffet, curato da Cortesa, società controllata da Geasar e responsabile di tutti i punti food & beverage dell’aeroporto, ha proposto una selezione di prelibatezze: tartine di roastbeef al tartufo con cacio e pepe, mini blinis con mousse di salmone e uova di pesce, pan brioche con acciughe del Cantabrico e broccoli, mini quiches con spigola mantecata, capesante con mela all’aceto e cannoli siciliani con ricotta, gamberi e pistacchio. Il tutto firmato dallo chef Tommaso Perna.

In accompagnamento, i vini della cantina Piero Mancini – Adelasia, Cucaione e Scalapetra IGT – a suggellare il legame con il territorio. A raccontare il lavoro dietro le quinte è stata Luisella Murgia, coordinatrice Cortesa per il food & beverage.

A conquistare definitivamente l’attenzione degli ospiti è stata però la torta: una ricostruzione scenografica dell’aeroporto, con pista, terminal e due aerei in miniatura, uno rosa e bianco con il logo Kiara’s Air, l’altro con i colori Meridiana, simbolo storico del legame tra la Costa Smeralda e l’Aga Khan. La torta in soffice pan di Spagna è stata realizzata dalla pasticceria olbiese Chiara’s Cake, capace di trasformare un’infrastruttura in un racconto dolce e identitario.

Un dettaglio che ha chiuso l’evento con leggerezza e stile, proprio come la figura della principessa Zahara Aga Khan: presenza discreta ma centrale, capace di dare al taglio del nastro un tocco di mondanità misurata ed eleganza senza tempo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui