Accese le luci di Natale a Porto Rafael, l’atmosfera è da fiaba

La magia delle luci di Natale a Porto Rafael.

L’incantevole località di Porto Rafael ha dato ufficialmente il benvenuto al periodo festivo, accendendo le luci di Natale che, come ogni anno, trasformano l’area in un luogo ancora più suggestivo e “magico”. Il bagliore caldo delle decorazioni ha amplificato l’atmosfera, già unica, segnando l’inizio del periodo festivo.

Dietro la riuscita di questa trasformazione, c’è il meticoloso e paziente lavoro di una squadra dedicata. Gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento speciale e sentito ai manutentori Gennaro Pernice, Andrea Sanna e Mauro Cucciari, che con professionalità e disponibilità hanno realizzato un allestimento impeccabile.

L’apprezzamento è giunto direttamente da chi ha coordinato la visione creativa, sottolineando come i tre professionisti non solo abbiano svolto un “bel lavoro”, ma abbiano anche dimostrato una notevole flessibilità, riuscendo ad “assecondare ogni pazza richiesta”. Questo spirito di collaborazione e dedizione ha garantito che anche i desideri più audaci prendessero forma, contribuendo a rendere l’atmosfera natalizia di Porto Rafael non solo bella, ma veramente unica.

Le luci di Natale sono ora accese, e Porto Rafael è pronta ad accogliere residenti e visitatori in un’ambientazione da fiaba, frutto della sinergia tra creatività e competenza tecnica.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui