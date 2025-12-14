La Maddalena punta all’Unesco con la nuova Riserva della Biosfera

La Maddalena punta all’Unesco con la nuova Riserva della Biosfera

14 Dicembre 2025

di Pietro Lobrano

La proposta di La Maddalena all’Unesco.

Un appuntamento cruciale per la sostenibilità e la cooperazione transfrontaliera: il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena ospiterà l’evento di presentazione del progetto Unit-Mab (“Unesco Initiatives transfrontalières – Man and Biosphere”) e la proposta per l’istituzione della Riserva della Biosfera Nord Sardegna – Bocche di Bonifacio. L’incontro, aperto a cittadinanza, operatori, istituzioni e portatori di interesse, si terrà giovedì 18 dicembre, alle ore 10, presso la sala consiliare del Comune di La Maddalena.

Il progetto Unit-Mab, finanziato dal programma Interreg Marittimo It-Fr, è dedicato alla promozione di un rapporto equilibrato e sostenibile tra l’uomo e l’ambiente. Il Parco Nazionale si conferma in questo contesto come un laboratorio strategico di buone pratiche per la gestione sostenibile degli ambienti insulari e costieri.

In particolare, il convegno rappresenta il momento più significativo per consolidare le attività nell’ambito del Programma “Uomo e Biosfera” (Mab) dell’Unesco. Un focus particolare sarà posto sulla cooperazione transfrontaliera con la Corsica, elemento cardine per la proposta di istituire la Riserva della Biosfera Nord Sardegna – Bocche di Bonifacio, un’area che riconoscerebbe il valore ecologico e culturale di questo vasto tratto di mare e delle sue coste.

Quindi la giornata si aprirà alle ore 10 con gli interventi istituzionali di benvenuto: Rosanna Giudice, presidente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena; Fabio Lai, sindaco di La Maddalena; Vittorio Vanacore, comandante Capitaneria di Porto di La Maddalena; Gianluca Mureddu, Parco Nazionale dell’Asinara – Area Marina Protetta.

Punti salienti della mattinata.

Ore 10:30: Presentazione del protocollo d’intesa per la costituzione della Riserva della Biosfera Nord Sardegna – Bocche di Bonifacio, a cura di Federica Porcu, vicesindaco Comune di La Maddalena; Ore 11: La presentazione ufficiale del progetto Unit-Mab “Uomo e Biosfera” – Interreg Maritime – Marittimo IT-FR, a cura di Giulio Plastina, direttore del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena; Ore 11:30: Presentazione delle attività dei Partner coinvolti: Oec – Office de l’Environnement de la Corse, Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa dell’Ambiente e il Parco Nazionale dell’Asinara.

Infine, la seconda parte della mattinata sarà dedicata alla presentazione di iniziative concrete di gestione ambientale: Ore 12:30: il Direttore Giulio Plastina presenterà il progetto di allestimento di campi boa nell’area marina del Parco Nazionale, un’iniziativa volta a regolamentare l’ancoraggio e proteggere i fondali. Ore 13: verrà presentata la convenzione tra il Parco Nazionale e la Fondazione Centro Velico Caprera, con gli interventi di Rosanna Giudice e Paolo Bordogna, Presidente della Fondazione. L’accordo mira a rafforzare la collaborazione su temi di educazione ambientale e sostenibilità marina.

TEMI:
Condividi l'articolo
CONDIVIDI TWEET PIN CONDIVIDI