La Maddalena punta all’Unesco con la nuova Riserva della Biosfera

La proposta di La Maddalena all’Unesco.

Un appuntamento cruciale per la sostenibilità e la cooperazione transfrontaliera: il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena ospiterà l’evento di presentazione del progetto Unit-Mab (“Unesco Initiatives transfrontalières – Man and Biosphere”) e la proposta per l’istituzione della Riserva della Biosfera Nord Sardegna – Bocche di Bonifacio. L’incontro, aperto a cittadinanza, operatori, istituzioni e portatori di interesse, si terrà giovedì 18 dicembre, alle ore 10, presso la sala consiliare del Comune di La Maddalena.

Il progetto Unit-Mab, finanziato dal programma Interreg Marittimo It-Fr, è dedicato alla promozione di un rapporto equilibrato e sostenibile tra l’uomo e l’ambiente. Il Parco Nazionale si conferma in questo contesto come un laboratorio strategico di buone pratiche per la gestione sostenibile degli ambienti insulari e costieri.

In particolare, il convegno rappresenta il momento più significativo per consolidare le attività nell’ambito del Programma “Uomo e Biosfera” (Mab) dell’Unesco. Un focus particolare sarà posto sulla cooperazione transfrontaliera con la Corsica, elemento cardine per la proposta di istituire la Riserva della Biosfera Nord Sardegna – Bocche di Bonifacio, un’area che riconoscerebbe il valore ecologico e culturale di questo vasto tratto di mare e delle sue coste.

Quindi la giornata si aprirà alle ore 10 con gli interventi istituzionali di benvenuto: Rosanna Giudice, presidente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena; Fabio Lai, sindaco di La Maddalena; Vittorio Vanacore, comandante Capitaneria di Porto di La Maddalena; Gianluca Mureddu, Parco Nazionale dell’Asinara – Area Marina Protetta.

Punti salienti della mattinata.

Ore 10:30: Presentazione del protocollo d’intesa per la costituzione della Riserva della Biosfera Nord Sardegna – Bocche di Bonifacio, a cura di Federica Porcu, vicesindaco Comune di La Maddalena; Ore 11: La presentazione ufficiale del progetto Unit-Mab “Uomo e Biosfera” – Interreg Maritime – Marittimo IT-FR, a cura di Giulio Plastina, direttore del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena; Ore 11:30: Presentazione delle attività dei Partner coinvolti: Oec – Office de l’Environnement de la Corse, Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa dell’Ambiente e il Parco Nazionale dell’Asinara.

Infine, la seconda parte della mattinata sarà dedicata alla presentazione di iniziative concrete di gestione ambientale: Ore 12:30: il Direttore Giulio Plastina presenterà il progetto di allestimento di campi boa nell’area marina del Parco Nazionale, un’iniziativa volta a regolamentare l’ancoraggio e proteggere i fondali. Ore 13: verrà presentata la convenzione tra il Parco Nazionale e la Fondazione Centro Velico Caprera, con gli interventi di Rosanna Giudice e Paolo Bordogna, Presidente della Fondazione. L’accordo mira a rafforzare la collaborazione su temi di educazione ambientale e sostenibilità marina.

