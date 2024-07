A Palau ambientalisti riuniti dal Comitato Amici di Talmone e Cala di Trana

A Palau l’estate è arrivata e gli “Amici di Talmone e Cala di Trana” non si lasciano sfuggire l’occasione per radunare volontari e ambientalisti. E lo fanno sul tratto di costa che hanno scelto di proteggere e tutelare. Sabato 6 luglio la spiaggia di Talmone diventerà luogo di incontro e di dibattito, dove ambiente e sostenibilità si intrecciano, dove ambientalisti e pubblica amministrazione trovano un modo per dialogare. Un evento dal titolo “Tartine al Talmone” ideato per fare il punto dell’azione di tutela del patrimonio naturale iniziata dagli “Amici” nel 2018 e presentare le prossime iniziative in vista di un’estate che dal punto di vista dell’impatto antropico si preannuncia rovente.

A fare gli onori di casa i volontari del Comitato, che hanno esteso l’invito ad altre associazioni ambientaliste della zona, ad amministratori locali, a esponenti dell’informazione, a docenti e operatori scolastici impegnati in programmi di educazione civica. “Il nostro sarà un incontro su temi ambientali, aperto a chiunque voglia dare il proprio contributo, in termini di idee, proposte, iniziative legate alla tutela dell’ambiente marino e costiero”, spiegano gli organizzatori.

l monitoraggio civico

L’idea è quella di lanciare una campagna di monitoraggio civico sulle principali criticità ambientali da anni identificate dal Comitato: difesa degli ecosistemi marini e costieri, ricadute ambientali del turismo di massa, protezione del posidonieto, contrasto agli ancoraggi selvaggi in prossimità della costa, riduzione della plastica in mare, tutela del sistema dunale e del suo delicato ecosistema. A Palau dunque gli “Amici di Talmone” scaldano i motori e si dicono pronti a nuove forme di collaborazione con la pubblica amministrazione e con il mondo dell’informazione e delle associazioni, per sensibilizzare quante più persone possibile alla tutela dell’ambiente e del mare.

“L’incontro del 6 luglio non è un evento per turisti in cerca di nuove destinazioni – chiariscono dal Comitato – ma è rivolto a chi ha a cuore questa terra e questo tratto di costa e decida di dedicare parte del proprio tempo alla protezione del nostro meraviglioso patrimonio naturale”. Per info e iscrizioni ci si può rivolgere al numero 346.3279711 o seguire l’evento sulla pagina Facebook degli “Amici di Talmone e Cala di Trana” al seguente link:

