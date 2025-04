Cavo tarozzato a Porto Cuncato, il Comitato approva il bando

Il cavo tarozzato a Porto Cuncato.

Il Comitato “Amici di Talmone e Cala di Trana” accoglie con favore l’inserimento di Porto Cuncato nel nuovo bando comunale per l’installazione del cavo tarozzato, sistema di delimitazione delle aree balneabili pensato per tutelare la sicurezza dei bagnanti e salvaguardare l’ambiente marino.

La posa del cavo davanti a diverse spiagge del territorio.

Il bando, recentemente reso pubblico dal Comune di Palau, prevede la posa del cavo davanti a diverse spiagge del territorio, tra cui anche Cala di Trana e, appunto, Porto Cuncato. Una novità che il Comitato considera non solo opportuna ma anche urgente, alla luce degli episodi verificatisi nella scorsa stagione estiva, quando Porto Cuncato fu teatro di un caso emblematico di turismo definito “irresponsabile”, che sollevò preoccupazioni diffuse sulla gestione delle aree costiere.

Attraverso una nota, i rappresentanti del Comitato hanno espresso apprezzamento per la decisione dell’amministrazione comunale, sottolineando come l’iniziativa rappresenti un passo concreto verso una fruizione più consapevole e rispettosa delle spiagge locali. In particolare, il cavo garantirà un perimetro di sicurezza per i bagnanti, impedendo l’ingresso di natanti nelle acque prossime alla riva, dove si estende una preziosa prateria di Posidonia, elemento chiave dell’ecosistema marino.

Il Comitato ha inoltre ribadito la propria disponibilità a collaborare attivamente con la Pubblica Amministrazione in tutte le iniziative finalizzate alla protezione e valorizzazione del patrimonio naturale del territorio. Un’apertura che conferma l’impegno costante del gruppo nella tutela delle spiagge e del delicato equilibrio ambientale che caratterizza questa porzione di costa gallurese.

