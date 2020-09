L’Ats ha comunicato i dati ufficiali di Palau.

Sono tre i casi positivi di coronavirus a Palau. A comunicarlo è stato il sindaco Francesco Giuseppe Manna dopo aver ricevuto la comunicazione dell’Ats Sardegna. Per i soggetti positivi sono scattate tutte misure della quarantena con sorveglianza attiva.

Negli scorsi giorni il sindaco aveva lamentato che non era arrivato al Comune nessuna comunicazione ufficiale. “Malgrado i continui tentativi di contatto, continua ad essere assente la comunicazione di ATS Sardegna al sottoscritto in merito alla presenza di positività nel Comune di Palau. Ancora oggi, non solo non abbiamo i risultati ufficiali dei tamponi effettuati ai contatti con la nostra dipendente, ma neppure la comunicazione ufficiale riguardante la dipendente stessa”, aveva commentato il sindaco. Ora è arrivata anche l’ufficialità.





