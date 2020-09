Un nuovo caso di coronavirus a La Maddalena.

Nuovo caso di positività al coronavirus a La Maddalena. Lo ha comunicato il sindaco Luca Montella specificando che si tratta di un concittadino. La positività è stata rilevata dal locale pronto soccorso e l’uomo è stato trasportato in ospedale fuori sede stanotte. Il caso è seguito dalle varie autorità sanitarie interessate.

“Auguriamo, come per tutti, che si riprendano presto – ha commentato il sindaco Montella – . Raccomando vivamente ai soggetti che sono e/o saranno stati allertati di osservare scrupolosamente le prescrizioni che sono o verranno loro impartite, anche in via precauzionale. Sarà l’autorità sanitaria ad individuare i soggetti eventualmente da sottoporre ad accertamenti. Innalziamo la guardia nel fare sempre maggiore attenzione. Non è inutile rammentare una regola generale che vale per tutti: le persone che possono aver avuto contatti stretti dovrebbero spontaneamente assumere comportamenti, compreso l’autoisolamento, miranti ad evitare possibili diffusioni del contagio, nell’interesse proprio, dei propri familiari e degli altri”.

“Per il resto non mi stanco di raccomandare a tutti di usare la massima precauzione possibile nell’osservare le note norme di igiene personale, uso della mascherina, evitare assembramenti, mantenere il distanziamento interpersonale di almeno due metri, uniche, allo stato, che stanno rilevando una certa efficacia”, ha concluso il sindaco di La Maddalena.

