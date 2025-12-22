Calangianus, al via la gara d’appalto per la Cittadella Sportiva

I lavori per la Cittadella Sportiva di Calangianus.

Giunge a compimento l’iter per la realizzazione della nuova Cittadella Sportiva in località Firuccia a Calangianus. È prevista per i prossimi giorni la pubblicazione del bando di gara d’appalto che darà ufficialmente il via alle procedure per l’esecuzione dei lavori. Un intervento strutturale di ampio respiro, reso possibile grazie a un importante finanziamento regionale pari a 1 milione e 300 mila euro.

L’opera si inserisce in un piano di potenziamento delle infrastrutture comunali volto a riqualificare l’area e a offrire nuovi spazi dedicati all’attività fisica e alla socialità. Il progetto prevede una serie di interventi mirati: Impianti da tennis: la costruzione di due nuovi campi regolamentari; Polifunzionalità: la realizzazione di una tensostruttura coperta versatile, adatta a diverse discipline sportive; Servizi e preparazione: nuovi spogliatoi dotati di una piccola area palestra per l’allenamento indoor; Accoglienza: l’edificazione di una club house, concepita come punto di riferimento e aggregazione per gli atleti e i cittadini; Logistica: il potenziamento dei parcheggi a servizio dell’intera area sportiva.

L’obiettivo dell’intervento non è soltanto il miglioramento estetico e funzionale della località Firuccia, ma risponde alla volontà di promuovere il benessere collettivo. La creazione di strutture moderne è considerata una condizione necessaria per favorire l’aggregazione giovanile e incentivare uno stile di vita sano attraverso la pratica sportiva.

Con l’imminente pubblicazione della gara, l’amministrazione procede nel cronoprogramma delle opere pubbliche, puntando a dotare Calangianus di un polo sportivo all’avanguardia capace di servire l’intera comunità e le associazioni del territorio.

