Giovane finanziere di 34 anni trovato morto a Palau

Tragedia a Palau per la morte di un finanziere.

Un giovane finanziere è stato trovato morto ieri, 5 febbraio, a Palau. La sua improvvisa scomparsa mentre si trovava in servizio. Roberto Covino, questo il suo nome, originario di Napoli, aveva soltanto 34 anni. A dare la tragica notizia è stato don Paolo Pala, il parroco del paese.

Ieri, nella chiesa del Redentore, colleghi e cittadini si sono stretti alla famiglia in un clima di profondo cordoglio. Il giovane ha lasciato la sua famiglia e la sua fidanzata. Tutto il paese ha partecipato a questo grave lutto nel paese gallurese. Il suo funerale sarà celebrato nella sua città di origine, Napoli.

