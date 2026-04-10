Nuovo look e servizi per l’ufficio postale di Palau: le novità

I lavori all’ufficio postale di Palau.

L’ufficio postale di Palau si appresta a cambiare volto grazie all’adesione al progetto Polis, l’iniziativa promossa da Poste Italiane nell’ambito del piano complementare al Pnrr. Questo intervento è volto a trasformare i presidi dei piccoli comuni in veri e propri centri multiservizi, favorendo la comunicazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione. L’obiettivo dell’operazione è quello di favorire la coesione territoriale e abbattere il divario digitale che spesso penalizza le realtà più piccole e le aree interne.

Il piano di restyling prevede una profonda riorganizzazione degli spazi interni per rendere l’ambiente più accogliente e funzionale. Le vecchie postazioni di lavoro verranno sostituite da nuove soluzioni ergonomiche, mentre sarà allestita una specifica area relazionale protetta da pannelli laterali, pensata per offrire maggiore riservatezza e comfort durante lo svolgimento delle pratiche. Il rinnovamento estetico coinvolgerà inoltre le pavimentazioni e le tinteggiature, restituendo un’immagine rinnovata e moderna all’intero ufficio. Una particolare attenzione sarà dedicata all’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso l’installazione di percorsi tattili che guideranno le persone con disabilità verso uno sportello loro dedicato.

Oltre all’aspetto strutturale, la vera novità riguarda l’offerta dei servizi. Grazie al progetto Polis, l’ufficio di Palau diventerà un punto di accesso semplificato per diverse pratiche burocratiche che normalmente richiederebbero spostamenti verso i centri maggiori. Tra le innovazioni più attese spicca la possibilità di richiedere il passaporto direttamente allo sportello postale, insieme ad altri documenti della pubblica amministrazione, trasformando di fatto l’ufficio in una casa dei servizi digitali.

Per consentire la realizzazione di questi interventi, è stato stimato un periodo di lavori di circa trenta giorni. Durante l’apertura del cantiere, Poste Italiane garantirà la continuità dei servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di un comune limitrofo, dove sarà possibile gestire le operazioni radicate presso l’ufficio di Palau. Le funzioni di base, come i pagamenti dei bollettini, i prelievi di contante e le ricariche telefoniche o della carta Postepay, rimarranno regolarmente fruibili presso qualsiasi altra sede postale del territorio.

Allo stato, si attende la pubblicazione del programma definitivo con le date esatte dell’inizio delle attività. A cura di Poste Italiane e dell’amministrazione comunale verranno diffuse ulteriori comunicazioni non appena i dettagli operativi saranno definiti, così da permettere alla popolazione di organizzarsi al meglio per tutta la durata del cantiere.

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