Maturità record al Gramsci di Olbia in due hanno preso la lode e altri dieci 100

Alla maturità 2024 un risultato straordinario per gli studenti del Liceo classico linguistico “Antonio Gramsci” di Olbia. Qui si sono distinti con i voti più alti agli esami per il diploma. In particolare, Greta Gizzi e Letizia Loi hanno ottenuto il punteggio massimo di 100 e lode, un riconoscimento che le iscrive di diritto nell’Albo nazionale delle Eccellenze.

Il Liceo Gramsci” ha dimostrato ancora una volta di essere una fucina di talenti, grazie all’impegno e alla dedizione sia degli studenti che del corpo docente. Greta Gizzi e Letizia Loi non sono solo orgogliose di se stesse, ma rappresentano un simbolo di eccellenza per tutta la comunità scolastica. La loro determinazione e passione per lo studio sono stati premiati con il massimo riconoscimento, che celebra gli studenti italiani che si distinguono per particolari meriti scolastici.

Ma il successo del Gramsci di Olbia alla maturità 2024 non si ferma qui. Altri dieci studenti hanno ottenuto risultati una valutazione da 100 punti, contribuendo a far risplendere ulteriormente il nome dell’istituto. È il record di Olbia per il 2024. Maria Elisa Anziani, Jacopo Azara, Diego Burrai, Alessandro Cucciari, Lorenzo Deiana, Caterina Padre, Camilla Rugi, David Scoglia, Matteo Stefanopoli e Gioia Trecco hanno raggiunto il voto a tre cifre, dimostrando il loro talento e impegno.

