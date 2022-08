Guasto al potabilizzatore Abbanoa, problemi con l’acqua a San Teodoro

Un guasto elettrico sta creando problemi all’impianto di Lu Fraili: problemi con l’acqua a San Teodoro

Un guasto elettrico stanotte ha creato problemi al potabilizzatore di Lu Fraili e Abbanoa avvisa il Comune di San Teodoro che ci saranno problemi con l’acqua. Le zone interessate sono: il centro abitato, Lu Impostu, Lu Fraili alto, Li Mori, La Traversa e la Suaredda di Sutta. Il guasto riguarda l’Enel e Abbanoa ha subito avvisato il Comune di avvisare i cittadini perché “sino ad avvenuta riparazione potrebbero verificarsi disservizi nell’erogazione idrica”. L’amministrazione comunale ha avvisato gli abitanti di San Teodoro, specificando però che non avrebbe potuto aiutare tutti i cittadini con interventi sostitutivi.

“Le squadre operative di Abbanoa spa sono al lavoro per ripristinare il servizio e limitare al massimo i disagi – spiegano dal Comune -. Qualsiasi necessità di approvvigionamento alternativo deve essere inoltrata direttamente all’Ente gestore della rete”. Ma c’è la possibilità di chiedere un intervento straordinario. “Tuttavia in caso di situazioni di emergenza/persone non autosufficienti o altre necessità particolari – aggiungono -, si consiglia di inviare comunicazione anche all’amministrazione in modo da potere sollecitare ulteriormente un rapido intervento”.