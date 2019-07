Nella giornata odierna gli uomini della Guardia Costiera di Palau sono intervenuti in porto a seguito di un problema al portellone di prua del M/T “PACE” che effettua regolare servizio di linea sulla tratta La Maddalena – Palau e viceversa.

A causa della rottura di un cavo metallico, nel corso della navigazione verso il porto di La Maddalena, uno dei due portelloni utilizzati per l’imbarco e sbarco dei veicoli si è lentamente abbassato fino a toccare il livello dell’acqua. L’evento non ha creato situazioni di pericolo per le persone a bordo, né problematiche per la sicurezza della navigazione.

La nave è stata successivamente fermata dall’Autorità Marittima nel porto di Palau, dove il personale del locale ufficio marittimo ha proceduto a compiere le necessarie verifiche amministrative e di sicurezza.

Il traghetto riprenderà il normale servizio di linea solo dopo che saranno espletate le visite a bordo da parte dell’Ente Tecnico autorizzato, finalizzate a confermare la validità delle previste certificazioni di sicurezza.

